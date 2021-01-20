Трагедия на ул. Строителей в Туле: перед гибелью мужчина переписывался с женой

Myslo стали известны некоторые подробности недавней трагедии, которая произошла на ул. Строителей в Туле. Напомним, накануне вечером рядом с высоткой обнаружили тело мужчины, который предположительно упал с балкона 19-го этажа.

Оказалось, что туляку было 36 лет и он жил в этом же доме. По имеющейся на данный момент информации, у мужчины были проблемы в семье. При осмотре мобильного телефона выяснилось, что незадолго до гибели он переписывался с женой.

Сейчас по факту происшествия проводится процессуальная проверка.