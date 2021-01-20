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Трагедия на ул. Строителей в Туле: перед гибелью мужчина переписывался с женой

Трагедия на ул. Строителей в Туле: перед гибелью мужчина переписывался с женой

По факту происшествия проводится процессуальная проверка.

Myslo стали известны некоторые подробности недавней трагедии, которая произошла на ул. Строителей в Туле. Напомним, накануне вечером рядом с высоткой обнаружили тело мужчины, который предположительно упал с балкона 19-го этажа.
 
Оказалось, что туляку было 36 лет и он жил в этом же доме. По имеющейся на данный момент информации, у мужчины были проблемы в семье. При осмотре мобильного телефона выяснилось, что незадолго до гибели он переписывался с женой.
 
Сейчас по факту происшествия проводится процессуальная проверка.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:29 +1
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Тула

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