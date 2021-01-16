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Двое туляков попались на краже тележки

Двое туляков попались на краже тележки

Афера не прокатила, что уж тут.

В Туле полицейские установили подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.
 
С заявлением к стражам порядка обратился менеджер по безопасности гипермаркета на улице Аркадия Шипунова. Мужчина заявил, что некие злоумышленники украли тележку с автопарковки.
 
Полицейские самым внимательным изучили многочисленные записи камер видеонаблюдения и смогли раскрыть это дельце. Подозреваемые в краже, 60-летний и 63-летний мужчины, были задержаны и доставлены в отдел полиции.
 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 +4
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