Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП со скорой

Прокуратура Тульской области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с автомобилем скорой помощи. При наличии оснований будет организована прокурорская проверка и принят комплекс мер реагирования.

Напомним, утром 11 января в Туле, в районе поворота со Щекинского шоссе на Косую Гору, произошло ДТП с участием автомобиля реанимации и «Шевроле». Медики ехали на вызов к маленькому пациенту, при этом на автомобиле были включены спецсигналы. Легковушка выезжала со стороны Косой Горы.