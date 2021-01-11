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Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП со скорой

Прокуратура Тульской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП со скорой

В результате происшествия пять человек получили различные травмы.

Прокуратура Тульской области поставила на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП с автомобилем скорой помощи. При наличии оснований будет организована прокурорская проверка и принят комплекс мер реагирования.

Напомним, утром 11 января в Туле, в районе поворота со Щекинского шоссе на Косую Гору, произошло ДТП с участием автомобиля реанимации и «Шевроле». Медики ехали на вызов к маленькому пациенту, при этом на автомобиле были включены спецсигналы. Легковушка выезжала со стороны Косой Горы.

 

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В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 1
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 2
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 3
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 4
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 5
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 6
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 7
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 8
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 9
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 10
В Туле в ДТП со скорой пострадали три человека, Фото: 11
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:12 +1
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