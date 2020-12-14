В Щекинском районе полицейские и чекисты накрыли подпольный оружейный цех: фоторепортаж

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

У двоих мужчин изъяли пистолеты, патроны, гранаты, снайперскую винтовку, а также запчасти для разных видов оружия.

В Тульской области полицейские совместно с сотрудниками военной контрразведки и регионального УФСБ задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что жители Щёкинского района могут незаконно хранить оружие и взрывчатку. В ходе оперативных мероприятий эти сведения подтвердились.

Оказалось, что двое подельников организовали целый оружейный цех – самостоятельно изготавливал комплектующие, отдельные детали оружия, а также патроны. В своих квартирах подозреваемые хранили целый арсенал – пистолеты, гранаты, порох, несколько сотен патронов, затворы, стволы и винтовку с оптическим прицелом.

Неработающие и ранее судимые мужчины задержаны. В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 222 и 222.1 УК РФ. Правоохранителям предстоит выяснить, для кого задержанные делали оружие и кому его продавали.