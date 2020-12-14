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В Щекинском районе полицейские и чекисты накрыли подпольный оружейный цех: фоторепортаж
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Щекинском районе полицейские и чекисты накрыли подпольный оружейный цех: фоторепортаж

У двоих мужчин изъяли пистолеты, патроны, гранаты, снайперскую винтовку, а также запчасти для разных видов оружия.

В Тульской области полицейские совместно с сотрудниками военной контрразведки и регионального УФСБ задержали подозреваемых в незаконном обороте оружия.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что к сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что жители Щёкинского района могут незаконно хранить оружие и взрывчатку. В ходе оперативных мероприятий эти сведения подтвердились.

Оказалось, что двое подельников организовали целый оружейный цех – самостоятельно изготавливал комплектующие, отдельные детали оружия, а также патроны. В своих квартирах подозреваемые хранили целый арсенал – пистолеты, гранаты, порох, несколько сотен патронов, затворы, стволы и винтовку с оптическим прицелом.

Неработающие и ранее судимые мужчины задержаны.  В отношении них возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 222 и 222.1 УК РФ. Правоохранителям предстоит выяснить, для кого задержанные делали оружие и кому его продавали.

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Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 1
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 2
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 3
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 4
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 5
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 6
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 7
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 8
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 9
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 10
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 11
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 12
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 13
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 14
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 15
Оружейный цех в Щекинском районе, Фото: 16
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