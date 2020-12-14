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В следующем году в Большой Туле начнут строить новую амбулаторию
Фото из архива MySlo

В следующем году в Большой Туле начнут строить новую амбулаторию

Также в Тульской области появятся новые фельдшерско-акушерские пункты.

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили развитие первичного звена здравоохранения. В 2021 году в Большой Туле начнут строить новую амбулаторию – она будет находиться в микрорайоне Северная Мыза.

Главврач амбулатории пос. Рассвет Любовь Рогова привела статистику роста населения в микрорайоне с учётом ввода в эксплуатацию всех домов – планируется, что к 2024 году в микрорайоне будет проживать до 18 тысяч человек.

Для такого количества пациентов нужна полноценная амбулатория. Любовь Рогова также напомнила, насколько востребованной оказалось медучреждение, построенное по передовым технологиям в Петровском квартале – этот положительный опыт можно распространить на все поселения Большой Тулы.

Также Любовь Рогова пригласила всех медиков, планирующих покупать жильё в Северной Мызе на работу в новую поликлинику, которая будет построена уже в следующем году.

Кроме того, в 2021 году в Тульской области продолжится строительство новых ФАПов и зданий для медицинских учреждений. Планируется отремонтировать 162 объекта, закупить более 430 единиц медицинского оборудования. Для тульских медиков купят 148 новых автомобилей.

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