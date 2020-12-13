Безработная украла еду из супермаркета в Северо-Задонске

Но спустя время была задержана бдительными сотрудниками полиции.

В Северо-Задонске полицейские смогли поймать подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. По предварительным данным, некая злоумышленница стащила из супермаркета еду. Прибывшие на место стражи порядка самым внимательным образом изучили записи камер видеонаблюдения и смогли выяснить личность воровки. Ей оказалась безработная 37-летняя местная жительница. По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.



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