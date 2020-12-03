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В Богородицке психически нездоровый мужчина зарезал приятеля

В Богородицке психически нездоровый мужчина зарезал приятеля

Уголовное дело направлено в суд, убийце предстоит принудительное лечение.

Богородицким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве.

По данным пресс-службы ведомства, в июне текущего года мужчина распивал спиртное в одном из домов на ул. Восточной и поссорился со своим знакомым. Схватив нож, он ударил приятеля в живот. От полученного ранения несчастный скончался на месте.

Психиатрическая экспертиза определила, что у убийцы есть признаки хронического психического расстройства: в момент совершения преступления он не соображал, что делает. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. 

 

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