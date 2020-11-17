В Туле экранизируют «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева

Проект фильма, представленного на конкурс, создан по мотивам популярного произведения Венедикта Ерофеева — «Москва – Петушки».



В случае успешного прохождения конкурса съемки фильма на территории Тульского региона начнутся уже в следующем году.



Напомним, герой поэмы в прозе — интеллектуальный алкоголик Веничка Ерофеев, едущий на электричке по 125-километровому железнодорожному маршруту из Москвы в Петушки к любовнице и ребенку. В поезде он пьет, ведет философские беседы с окружающими, видит галлюцинации. Проспав остановку в Петушках, Веня едет обратно в Москву на той же электричке и в финале получает удар шилом в горло.