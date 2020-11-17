новости
новости
Регистрация
В Туле экранизируют «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева

В Туле экранизируют «Москва – Петушки» Венедикта Ерофеева

Кинопроект тульской компании прошел первый этап конкурса Министерства культуры РФ и может рассчитывать на федеральное финансирование.

Проект фильма, представленного на конкурс, создан по мотивам популярного произведения Венедикта Ерофеева — «Москва – Петушки».

В случае успешного прохождения конкурса съемки фильма на территории Тульского региона начнутся уже в следующем году.

Напомним, герой поэмы в прозе — интеллектуальный алкоголик Веничка Ерофеев, едущий на электричке по 125-километровому железнодорожному маршруту из Москвы в Петушки к любовнице и ребенку. В поезде он пьет, ведет философские беседы с окружающими, видит галлюцинации. Проспав остановку в Петушках, Веня едет обратно в Москву на той же электричке и в финале получает удар шилом в горло.

 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:23 0
Другие статьи по темам
Событие
Москва-ПетушкиВенедикт Ерофеев
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На ул. Октябрьской в Туле столкнулись автокран и три легковушки
На ул. Октябрьской в Туле столкнулись автокран и три легковушки
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.