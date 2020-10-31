За сутки жители Тульской области перевели мошенникам больше миллиона рублей

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги. За прошедшие сутки семь жителей региона стали жертвами мошенников. Преступниками были похищены почти 1 миллион 195 тысяч рублей.

Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. Однако, в последнее время, мошенники стали использовать новую схему завладения денежными средствами граждан. Во время телефонного разговора, представившийся сотрудником банка преступник убеждает потенциальную жертву оформить кредитный договор на значительную сумму. Якобы это делается для того, чтобы в дальнейшем предотвратить несанкционированное оформление подобной операции. После этого потерпевшему предлагается перевести полученные деньги на «защищённые» счета, указанные преступниками.

Таким способом за прошедшие сутки преступники обманули 49-летнюю жительницу Пролетарского округа, 48-летнюю жительницу посёлка Мясново, 67-летнего жителя Алексина и 48-летнюю жительницу Щёкинского района. Причём в первом случае женщина накануне, чтобы сохранить свои деньги, уже перечислила «сотруднику банка» 100 тысяч рублей. А на следующий день уже другой «сотрудник банка» с той же целью убедил её оформить кредитный договор на 610 тысяч рублей, после чего она перевела полученные деньги через банкомат на указанный мошенником расчётный счет.

По всем указанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.