В Тульской области ищут женщину с котом
О судьбе Оксаны Нефедьевой ничего не известно с 4 октября.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 33-летней Оксаны Нефедьевой, которая 4 октября ушла из дома в Узловой и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, глаза зелёные. Одежда: чёрная куртка с красными рукавами, чёрные джинсы. С собой: чёрный кот с белой грудью.
Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.
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