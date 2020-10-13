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В Тульской области ищут женщину с котом

В Тульской области ищут женщину с котом

О судьбе Оксаны Нефедьевой ничего не известно с 4 октября.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 33-летней Оксаны Нефедьевой, которая 4 октября ушла из дома в Узловой и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы русые, ниже плеч, глаза зелёные. Одежда: чёрная куртка с красными рукавами, чёрные джинсы. С собой: чёрный кот с белой грудью.

Если вы видели пропавшую, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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Тульская областьУзловая

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