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Сбербанк заключил первую сделку в Туле по предоставлению СберФрахт-сервиса

Сбербанк заключил первую сделку в Туле по предоставлению СберФрахт-сервиса

Перевозка груза состоялась по маршруту «Москва-Архангельск».

Тульское отделение Сбербанка и СберЛогистика, компания экосистемы Сбера, заключили первую сделку на предоставление услуг СберФрахт-сервиса с компанией «ДФ Сервис».

СберФрахт – сервис предназначен для отправки коммерческих грузов. Услуга используется для пополнения складских запасов или товарных поставок дистрибьюторам. СберЛогистика обеспечивает оперативную подачу автотранспорта и гарантирует доставку грузов строго к определённой дате и времени. Перевозки возможны по любым направлениям внутри страны с предоставлением автомобильного транспорта грузоподъемностью до 20 тонн. Воспользоваться сервисом можно на условиях постоплаты.

Дмитрий Еремин, заместитель генерального директора по общим вопросам компании «ДФ Сервис»: «Перед нами стояла задача перевозки более 20 тонн груза из Москвы в Архангельск. Отмечу не только высокое качество услуг и привлекательные тарифы, которые предлагает компания СберЛогистика, но и оперативность доставки – она заняла всего два дня. Для нас это было принципиально важно. Кроме того, подчеркну, что груз (бакалейные товары) доставлен в идеальном состоянии. В дальнейшем мы также планируем обращаться в СберЛогистику. На каждом этапе взаимодействия нас ожидают компетентные профессиональные консультации и безупречный сервис».

Компания СберЛогистика входит в экосистему Сбера, предоставляет частным и корпоративным клиентам полный спектр логистических услуг по всей территории России. СберЛогистика обладает собственной складской и транспортной инфраструктурой, курьерскими сетями и пунктами выдачи заказов, в том числе на базе отделений Сбера. На сегодняшний день компания предоставляет свои услуги в 78 областных центрах и 600 окружающих их населенных пунктов.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк С. В. Ющенко:

Сергей Ющенко

— В Тульской области расширяется перечень компаний, которые входят в экосистему Сбера. Мы рады предлагать нашим клиентам широкий перечень качественных услуг. Сбер идёт в новые индустрии, делает их удобнее, привычнее и доступнее. Мы боремся за комфорт каждого человека, за успех каждого бизнеса – нашего клиента.

Мария Зайцева, заместитель генерального директора СберЛогистики:

«Наша компания обладает собственной инфраструктурой и предоставляет полный спектр логистических услуг от первой до последней мили. В услуги FTL-перевозок входит поиск автотранспорта, диспетчеризация и полное сопровождение транспортировки. Мы перевозим грузы по всей территории России. При этом гарантируем высокое качество доставки и соблюдение сроков даже в высокий сезон».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.

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