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В Туле ВАЗ разорвало пополам при столкновении с деревом
Фото: vk.com/avtolove71

В Туле ВАЗ разорвало пополам при столкновении с деревом

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

Накануне утром в деревне Нижние Присады произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 36-летний водитель ВАЗ врезался в дерево от чего машину буквально разорвало пополам.
 
 
В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что в результате автоаварии пострадали водитель и его 32-летняя пассажирка. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 09:45 0
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