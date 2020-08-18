В Туле ВАЗ разорвало пополам при столкновении с деревом

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В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека.

Накануне утром в деревне Нижние Присады произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 36-летний водитель ВАЗ врезался в дерево от чего машину буквально разорвало пополам.

В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что в результате автоаварии пострадали водитель и его 32-летняя пассажирка. Окончательную причину и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.