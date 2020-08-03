Туляк убил приятеля и четыре месяца хранил его труп на кухне

В Киреевском районе Тульской области суд вынес приговор местному 41-летнему жителю. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, преступление было совершено 5 декабря прошлого года, в доме обвиняемого. Во время совместного застолья между ним и его знакомым возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в разные части тела.

Потерпевший скончался от острой кровопотери. Спустя четыре месяца его завернутое в покрывало тело обнаружили сотрудники полиции. Все это время труп находился на кухне владельца квартиры.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.