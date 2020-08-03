новости
новости
Регистрация
Туляк убил приятеля и четыре месяца хранил его труп на кухне

Туляк убил приятеля и четыре месяца хранил его труп на кухне

Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима.

В Киреевском районе Тульской области суд вынес приговор местному 41-летнему жителю. Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

По версии следствия, преступление было совершено 5 декабря прошлого года, в доме обвиняемого. Во время совместного застолья между ним и его знакомым возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес своему оппоненту несколько ударов ножом в разные части тела.

Потерпевший скончался от острой кровопотери. Спустя четыре месяца его завернутое в покрывало тело обнаружили сотрудники полиции. Все это время труп находился на кухне владельца квартиры.

«Суд учел мнение государственного обвинителя о виновности фигуранта уголовного дела и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:43 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делоприговор судаубийствопреступлениепрокуратура Тульской области
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вековой дуб на ул. Ф. Энгельса рубить не будут
Вековой дуб на ул. Ф. Энгельса рубить не будут
Смотри кино с выгодой! В «Синема Парк» действуют специальные цены на билеты
Смотри кино с выгодой! В «Синема Парк» действуют специальные цены на билеты
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.