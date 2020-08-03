Вековой дуб на ул. Ф. Энгельса рубить не будут

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Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с деревьями на ул. Ф. Энгельса, которая не на шутку взволновала туляков. Под угрозой вырубки оказался дуб, возраст которого может составлять до 250 лет. Как выяснилось, зооактивистам волноваться не о чем.

В администрации города рассказали, что в районе дома № 13 по ул. Первомайской уже было удалено дерево, находящееся в середине тротуара. Специальная комиссия установила, что провести необходимые работы без удаления дерева невозможно – будут нарушены требования по ширине тротуара и обеспечению безопасности пешеходов.

В результате управлением по благоустройству администрации Тулы был выписан порубочный билет. Второе дерево проведению работ не мешает и вопрос его удаления не рассматривается.