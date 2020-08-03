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Вековой дуб на ул. Ф. Энгельса рубить не будут
Фото из архива MySlo

Вековой дуб на ул. Ф. Энгельса рубить не будут

Дерево не мешает проведению работ по благоустройству.

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с деревьями на ул. Ф. Энгельса, которая не на шутку взволновала туляков. Под угрозой вырубки оказался дуб, возраст которого может составлять до 250 лет. Как выяснилось, зооактивистам волноваться не о чем.

В администрации города рассказали, что в районе дома № 13 по ул. Первомайской уже было  удалено дерево, находящееся в середине тротуара. Специальная комиссия установила, что провести необходимые работы  без удаления дерева невозможно – будут нарушены требования по ширине тротуара и обеспечению безопасности пешеходов.

В результате управлением по благоустройству администрации Тулы был выписан порубочный билет. Второе дерево проведению работ не мешает и вопрос его удаления не рассматривается.

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сегодня, в 20:12 +2
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Место
Тулаулица Фридриха Энгельса

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