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На Косой Горе в Туле полицейские провели «масочный» рейд
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

На Косой Горе в Туле полицейские провели «масочный» рейд

За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в Тульской области проводят мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В рамках профилактической работы полицейские провели рейд в поселке Косая Гора.

Стражи порядка на улицах, в парках и других общественных местах Тулы и других населённых пунктов проверяли соблюдение гражданами «масочного» режима. Напомним, в Туле, Новомосковске, Веневском, Тепло-Огарёвском, Щёкинском, Заокском и Ясногорском районах ношение масок обязательно, для жителей других районов эта мера носит рекомендательный характер. 

Неработающие жители старше 65 лет должны оставаться в режиме строгой самоизоляции. За несоблюдение этих норм предусмотрена административная ответственность – штраф до 30 тысяч рублей.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:00 −8
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