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Как продвигается расширение Восточного обвода: фоторепортаж

Как продвигается расширение Восточного обвода: фоторепортаж

Планируется, что строительные работы завершатся в октябре текущего года.

Несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, в Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. Готовность объекта – 40%, полностью работы планируется завершить в октябре.

Фотокорреспондент Myslo Дмитрий Дзюбин посетил стройку и подготовил подробный репортаж о происходящем.

Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется отремонтировать 48 объектов общей протяженностью 143,5 км.

Галерея
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Как идёт расширение Восточного обвода, Фото: 3
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Как идёт расширение Восточного обвода, Фото: 77
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Как идёт расширение Восточного обвода, Фото: 80
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:05 +4
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