Как продвигается расширение Восточного обвода: фоторепортаж
Планируется, что строительные работы завершатся в октябре текущего года.
Несмотря на введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, в Туле продолжается строительство второй очереди Восточного обвода. Готовность объекта – 40%, полностью работы планируется завершить в октябре.
Фотокорреспондент Myslo Дмитрий Дзюбин посетил стройку и подготовил подробный репортаж о происходящем.
Напомним, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) планируется отремонтировать 48 объектов общей протяженностью 143,5 км.
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