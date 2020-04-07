новости
новости
Регистрация
В России декларационную кампанию продлили до 30 июля

В России декларационную кампанию продлили до 30 июля

Оплатить налог необходимо до 15 июля 2020 года.

Декларационную кампанию продлили на три месяца. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Р. Ф. Михаил Мишустин.

В соответствии с Налоговым кодексом отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики принято решение продлить на три месяца срок представления налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию).

Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля.

Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса сделать это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

  1. Декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в аренду.
  2. Имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) недвижимости.
  3. Социальный налоговый вычет за обучение.
  4. Социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств.
  5. Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность.
  6. Инвестиционный вычет.

Новые жизненные ситуации — это короткие сценарии заполнения декларации, а точнее предзаполненные шаблоны деклараций.

ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
7 апреля, в 20:40 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
налогидекларацииУФНС

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Киреевске пропал 32-летний мужчина
В Киреевске пропал 32-летний мужчина
Юрист Myslo бесплатно проконсультирует туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина
Юрист Myslo бесплатно проконсультирует туляков по вопросам режима самоизоляции и карантина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.