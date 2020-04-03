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На Центральную Россию надвигается весеннее тепло
Фото из архива Myslo.

На Центральную Россию надвигается весеннее тепло

По прогнозам синоптиков, уже со следующей недели начнется потепление.

Жители Европейской части России пережили одно из самых мощных арктических вторжений этой весны. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос». Сейчас в атмосферных процессах произошел перелом, и к нам прорвался атлантический циклон, несущий теплые воздушные массы.
 
Потепление в Центральной России начнется с понедельника — в регион дотянется гребень антициклона и вернется солнечная и теплая погода.
 
Так, на предстоящей неделе в Тульской области воздух прогреется до +11°С...+15°С. Осадков синоптики не прогнозируют.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:27 +7
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