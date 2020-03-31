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В Тульской области в ДТП столкнулись 40 машин: трасса М2 перекрыта
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП столкнулись 40 машин: трасса М2 перекрыта

По предварительным данным, никто не пострадал.

Массовое ДТП произошло примерно в 10 часов на 127-м км трассы М2 «Крым» в Заокском районе Тульской области. По предварительной информации, столкнулись около 40 машин.

Также, по предварительным данным, информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые выясняют детали случившегося и при необходимости готовы оказать первую помощь. 

В настоящее время движение по автодороге в южном направлении перекрыто, полиция просит выбирать пути объезда.

Наиболее удобный вариант при движении в южном направлении – старое направление автодороги М2.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГИБДД просит отказаться от поездок, особенно владельцам тех транспортных средств, которые передвигаются на «летней» резине.

Подробности здесь.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:08 +15
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