Фото из архива Myslo.
Сильный ветер и метель: непогода в Туле сохранится до конца дня
МЧС объявило метеопредупреждение.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в регионе ожидаются мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Порывы северного ветра могут достигнуть 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.
В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,
- избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).
В связи с гололедицей на дорогах водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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