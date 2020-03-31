Сильный ветер и метель: непогода в Туле сохранится до конца дня

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 марта в регионе ожидаются мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Порывы северного ветра могут достигнуть 12−17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

В Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При усилении ветра:

машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций,

находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей,

избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи).

В связи с гололедицей на дорогах водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.