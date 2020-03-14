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В Туле трое подростков сломали фонари на набережной
Фото из архива Myslo.

В Туле трое подростков сломали фонари на набережной

Личность юных вандалов установлена.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия на Казанской набережной. В полицию сообщили, что на минувшей неделе неизвестные сломали два декоративных фонаря уличного освещения.

- При изучении записей камер видеонаблюдения и в ходе оперативных мероприятий полицейские установили личности предполагаемых злоумышленников, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Как стало известно Myslo, вандалами оказались трое молодых людей, которым 14, 16 и 17 лет.

Юные вандалы признались в умышленном повреждении фонарей.

 

Напомним, что недавно на Казанской набережной мужчина повредил стенд. Личность хулигана оперативно установили благодаря камерам видеонаблюдения. Злодеем оказался мигрант, находившийся в России незаконно.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:39 +6
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