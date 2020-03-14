Юные туляки могут посмотреть мультфильм «Вперёд» со скидкой 50%

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Премьера мультфильма «Вперёд» состоялась в российских кинотеатрах 5 марта. Мультфильм, снятый легендарной студией Pixar и Walt Disney Pictures, рассказывает о приключениях двух братьев-эльфов. Сюжет погружает зрителя в волшебный мир, из которого ушла магия, а его привычные жители – эльфы, тролли и феи – живут обычной жизнью. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.