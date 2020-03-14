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Юные туляки могут посмотреть мультфильм «Вперёд» со скидкой 50%

Юные туляки могут посмотреть мультфильм «Вперёд» со скидкой 50%

Предложение действует в только в кинотеатре «Синема Парк» (ТРЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2).

С 14 по 18 марта покупайте билеты на сеансы мультфильма «Вперед» за полцены по специальной акции «Дети IMAX 50%».
 
Приобрести билеты можно любым удобным способом: в кассе кинотеатра, на сайте kinoteatr.ru или через приложение. Акция действует только для гостей до 12 лет. Количество билетов по специальной цене в одни руки не ограничено.
 
Подробности акции доступны на сайте кинотеатра
 
Премьера мультфильма «Вперёд» состоялась в российских кинотеатрах 5 марта. Мультфильм, снятый легендарной студией Pixar и Walt Disney Pictures, рассказывает о приключениях двух братьев-эльфов. Сюжет погружает зрителя в волшебный мир, из которого ушла магия, а его привычные жители – эльфы, тролли и феи – живут обычной жизнью. Но двух братьев-эльфов не устраивает скучная жизнь в пригороде, и они отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать последние следы магии.
 

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