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Двое жителей рязанского табора наворовали у тульских пенсионеров 100 000 рублей
Фото и видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Двое жителей рязанского табора наворовали у тульских пенсионеров 100 000 рублей

Когда полицейские вышли на них, злоумышленники попытались скрыться, но от погони не ушли.

В Тульской области полиция задержала двух жителей рязанского табора, подозреваемых в нескольких хищениях денег. По данным, которыми на данный момент располагают сотрудники уголовного розыска регионального УМВД, злоумышленники причастны к четырем преступлениям. 

Во всех случаях они действовали по одному сценарию: подыскивали жертву из числа престарелых граждан, звонили в квартиру и представлялись сотрудниками газовой службы. В большинстве случаев старики верили им и впускали в дом. Делая вид, что проверяют газовое оборудование, преступники беседовали с жильцами и выясняли, где те хранят сбережения.

Затем один из злоумышленников отвлекал жертву, а второй забирал деньги. После они покидали квартиру. 

Из четырёх случаев, в которых сейчас изобличены злоумышленники, два совершены в Туле и два – в Новомосковске. Общий ущерб составляет более 100 тысяч рублей.

Трижды представители табора забирали деньги, оставаясь незамеченными. Но в одном случае женщина, находившаяся в квартире, увидела, что её сбережения пытаются забрать. Подозреваемые несколько раз ударили ее, а затем ушли, унеся с собой все ее деньги.

При розыске преступников, полицейские знали их предположительные приметы, а также то, что они могут передвигаться на ВАЗе чёрного цвета, зарегистрированном в Московской области. 

Вскоре полицейские обнаружили предполагаемое транспортное средство и получили сведения о его передвижении. Ориентировку на автомобиль незамедлительно передали экипажам ДПС для остановки машины и её проверки. Законному требованию об остановке водитель не подчинился и попытался скрыться. Но уйти от погони не удалось.

Водитель и пассажир доставлены в отдел МВД для разбирательства. При преследовании никто не пострадал, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

38-летний и 35-летний неработающие, ранее судимые представители цыганского этноса, проживающие в соседнем с Тульской областью регионе, задержаны. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела. Сотрудники уголовного розыска продолжают работу по выяснению деталей противоправной деятельности злоумышленников.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:48 +4
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