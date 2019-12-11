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В Узловой мужчина попал под поезд
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В Узловой мужчина попал под поезд

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Вечером 10 декабря на железнодорожном переезде в Узловой Тульской области произошла трагедия. Под товарный поезд попал человек и от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

Местные жители рассказывают: мужчина стоял перед приближавшимся поездом несмотря на то, что о составе предупреждали светофоры.

По информации источника Myslo, погибший состоял на учете у врача-психиатра. В настоящее время по факту его гибели проводится проверка.

Напомним, год назад на этом же переезде попала под поезд женщина.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:11 +2
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Тульская областьУзловая

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