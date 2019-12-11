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Следующий тур чемпионата России «Тулица» проведет во Владивостоке
Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Следующий тур чемпионата России «Тулица» проведет во Владивостоке

Команда сыграет с «Лучом» и «Приморочкой».

Волейбольная «Тулица» сыграла четыре матча в Курске — по два со «Спартой» и «Северянкой». Главный тренер тульской команды Александр Перепелкин в интервью клубной пресс-службе в очередной раз затронул тему нового формата чемпионата. Напомним, что согласно регламенту команды играют между собой четыре матча подряд. И большинство игр они проводят на выезде (подробнее здесь).

– Я опять пообщался со всеми тренерами, с руководителями команд и не нашел даже малейшего плюса от того, что сейчас происходит с чемпионатом. Я всё-таки буду искать. Наверное, я найду того человека, который мне скажет, почему это здорово и почему мы играем по такой системе. Пока из тех, с кем я общался, нет ни одного человека, который бы дал четкое разъяснение, почему так играть хорошо, — приводит слова тренера пресс-служба.

Александр Перепелкин также поблагодарил тренерский и медицинский штабы, руководство команды за проделанную работу, за восстановление игроков — «им очень тяжело и физически, и психологически».

– Хотелось бы пожелать всем участникам чемпионата — командам, судьям, игрокам, болельщикам, — чтобы всё то, что мы делаем, реально шло на пользу и развитие волейбола в России и мире, — сказал Александр Николаевич.

Следующий тур «Тулица» проведет во Владивостоке. С 25 по 28 декабря команда сыграет с «Лучом» и «Приморочкой».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:54 0
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