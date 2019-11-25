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Назначен новый министр экономического развития Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Назначен новый министр экономического развития Тульской области

О кадровых перестановках сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Марчел Кептэнарь назначен министром экономического развития Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марчел Максимович Кептэнарь до назначения на указанную должность возглавлял ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Имеет большой опыт работы в банковской сфере. Более 8 лет руководил различными коммерческими структурами. Имеет актуальные компетенции в сфере реализации задач экономического развития региона. Окончил Юридический институт МВД России в Москве по специальности «Правоведение».

 

 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:43 −3
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