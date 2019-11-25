Назначен новый министр экономического развития Тульской области

Марчел Кептэнарь назначен министром экономического развития Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марчел Максимович Кептэнарь до назначения на указанную должность возглавлял ГБУ Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Имеет большой опыт работы в банковской сфере. Более 8 лет руководил различными коммерческими структурами. Имеет актуальные компетенции в сфере реализации задач экономического развития региона. Окончил Юридический институт МВД России в Москве по специальности «Правоведение».