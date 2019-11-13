В Туле водителя маршрутки поймали пьяным за рулем

Фото из архива Myslo.

Тульская полиция подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик». За 10 дней рейда привлечено к ответственности 500 водителей автобусов и 115 водителей легковых такси.

Среди наиболее распространенных нарушений, совершенных водителями автобусов такие:

нарушение правил пользования осветительными приборами — 60 фактов,

управление транспортным средством с нарушением правил пользования ремнями безопасности — 90,

управление технически неисправными транспортными средствами — 163.

Также троих водителей привлекли к ответственности за неисправность рулевого колеса автобуса, четверых — за использование мобильного телефона без специального устройства во время движения.

Кроме того, в ходе рейда 7 ноября в Новомосковске сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя маршрутки.

Правда, микроавтобус был без пассажиров, а мужчина находился уже не на маршруте.

- Непосредственно у таксистов чаще всего выявлялись факты управления транспортом с незаконно установленным фонарём «такси» либо незаконно нанесённой цветографической схемой «такси», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции и в дальнейшем будут обращать особое внимание на такие правонарушения как несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозку пассажиров на автобусах или легковым такси, имеющих технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов, которые являются одними из основных причин высокой тяжести последствий ДТП с их участием.