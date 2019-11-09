новости
новости
Регистрация
Туляк «заминировал» аэропорт «Домодедово»

Туляк «заминировал» аэропорт «Домодедово»

Личность телефонного «террориста» установлена.

8 ноября в 10.45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном телефонном сообщении о минировании здания аэропорта «Домодедово».

- Эвакуация людей не проводилась. Сотрудниками службы безопасности проводился обход и обследование зданий аэропорта на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов, — сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что звонивший находился на территории Тулы. В полдень телефонный «террорист» задержан силами ФСБ, проводятся следственные мероприятия.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаМосква
Прочее
аэропорт Домодедовотелефонный террористложное минирование

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске полиция разыскивает подозреваемого в кражах
В Новомосковске полиция разыскивает подозреваемого в кражах
Пропавшая в Туле пенсионерка найдена
Пропавшая в Туле пенсионерка найдена
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.