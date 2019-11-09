Туляк «заминировал» аэропорт «Домодедово»

8 ноября в 10.45 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Московской области поступила информация об анонимном телефонном сообщении о минировании здания аэропорта «Домодедово».

- Эвакуация людей не проводилась. Сотрудниками службы безопасности проводился обход и обследование зданий аэропорта на обнаружение бесхозных и подозрительных предметов, — сообщает пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что звонивший находился на территории Тулы. В полдень телефонный «террорист» задержан силами ФСБ, проводятся следственные мероприятия.