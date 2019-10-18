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В Туле ОПГ заработала больше 3 млн рублей на сбыте наркотиков
Фото из архива Myslo.

В Туле ОПГ заработала больше 3 млн рублей на сбыте наркотиков

Участники группировки распространяли закладки на территории города.

Заместитель прокурора Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего ранее не судимого участника организованной группы. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков и в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления.

По версии следствия, с октября 2018 года по январь 2019 года фигурант уголовного дела, действуя в составе организованной группы, изготавливал тайники-закладки с наркотиками, через мессенджеры распространяя их на территории Тулы. Общий вес наркотических средств составил более 500 г.

- Денежные средства, поступающие на электронный кошелек, участник организованной преступной группы конвертировал в российский рубль. Таким образом было легализовано более 3 млн рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении остальных членов группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование по которому продолжается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:45 +2
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