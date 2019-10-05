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Погода в Туле 6 октября: возможен мокрый снег
Image by Susann Mielke from Pixabay

Погода в Туле 6 октября: возможен мокрый снег

По данным метеорологов, температура воздуха составит до +7.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье 6 октября на территории региона ожидается облачная погода.

Ночью осадки, местами сильные (дождь, мокрый снег), днем осадки (по данным сайта Метеоинфо до 22 мм).

Ветер северной четверти 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Температура по области ночью и днем +2…+7ºС. Атмосферное давление 740−745 мм рт. ст. Метеорологическая дальность видимости — 7000 м, во время осадков 5000 м.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 08:38 +7
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