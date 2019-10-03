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На пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП
Фото очевидца.

На пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП

Напротив дома №66 столкнулись три легковушки.

Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, 3 октября примерно в 16.20 напротив дома №66 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.
 
Судя по положению транспортных средств можно предположить, что сначала столкнулись следовавшие вверх по проспекту Mazda и Mitsubishi. После удара Mazda отлетела к парковочному карману и там врезалась в другую машину такой же марки.
 
 
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:56 0
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