На пр. Ленина в Туле произошло массовое ДТП

Фото очевидца.

Как сообщила корреспонденту Myslo очевидец, 3 октября примерно в 16.20 напротив дома №66 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей.

Судя по положению транспортных средств можно предположить, что сначала столкнулись следовавшие вверх по проспекту Mazda и Mitsubishi. После удара Mazda отлетела к парковочному карману и там врезалась в другую машину такой же марки.

На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.