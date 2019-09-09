В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку

Фото: vk.com/overheardk71

Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.

Как стало известно Myslo, днем 8 сентября на ул. Ленина в Кимовске было совершено убийство. По словам местных жителей, около часа дня у дома №36 местный таксист Сергей К. сидел в припаркованном ВАЗ-2115 и слушал музыку. Последнее не понравилось жильцу дома, который подошел к автомобилю и сделал мужчине замечание.

Отказ был резким и, не исключается, что при этом водитель мог применить к своему оппоненту силу.

Разозленный пенсионер ушел, но через некоторое время вернулся обратно с двуствольным охотничьим ружьем и разрядил его в упор в голову своего обидчика.

Потерпевший скончался мгновенно.