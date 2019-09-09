Фото: vk.com/overheardk71
В Тульской области пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку
Инцидент произошел в воскресенье днем на ул. Ленина в Кимовске.
Как стало известно Myslo, днем 8 сентября на ул. Ленина в Кимовске было совершено убийство. По словам местных жителей, около часа дня у дома №36 местный таксист Сергей К. сидел в припаркованном ВАЗ-2115 и слушал музыку. Последнее не понравилось жильцу дома, который подошел к автомобилю и сделал мужчине замечание.
Отказ был резким и, не исключается, что при этом водитель мог применить к своему оппоненту силу.
Разозленный пенсионер ушел, но через некоторое время вернулся обратно с двуствольным охотничьим ружьем и разрядил его в упор в голову своего обидчика.
Потерпевший скончался мгновенно.
По имеющейся на настоящий момент информации, орудием преступления стало зарегистрированное соответствующим образом ружье, кроме того, у владельца есть охотничий билет.
В региональном Следственном комитете подтвердили информацию о происшествии.
«Следственным отделом по г.
Донской СУ СК РФ по ТО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 65-летнего мужчины. По предварительной информации, 8 сентября 2019 года в г. Кимовске Тульской области было обнаружено тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельным ранением головы. Причиной преступления стали личные неприязненные отношения обвиняемого к потерпевшему», — сообщила корреспонденту Myslo старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тульской области Анна Киреечева.
Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти потерпевшего, а также экспертиза по оружию.
Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления. Подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
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