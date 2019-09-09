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Родители в отчаянии: под Тулой на два месяца затянули ремонт детского сада

Родители в отчаянии: под Тулой на два месяца затянули ремонт детского сада

Мамы и папы вынуждены брать дни без оплаты, таскать детей с собой на работу или оставлять знакомым. Каждый выкручивается как может.

Детский сад на ул. Совхозной, 22 в тульском селе Алёшня закрыт уже третий месяц. Виной всему – недоделанный ремонт, который начался еще в начале июля. Два месяца родители почти 80 малышей спокойно ждали, но сейчас терпение, как и оплачиваемые отпуска, закончились у всех. 

Наталья Гришина:

Наталья Гришина

– Ремонт начался 1 июля. Тогда нам вручили уведомления о том, что дети смогут вернуться в группы 1 августа. Даже поговаривали, что, возможно управятся и за две недели. Мы готовы были ждать: ремонт долгожданный – обещали поменять перила, лестницу и кровлю, да и месяц – не такой большой срок. Но всё затянулось. 1 августа нам снова вручили уведомление. В нем уже значилось 15 августа. Обещали, что теперь дата открытия точно не сдвинется. Но 14 августа нас обзвонили, чтобы сказать, что садик снова не откроется. В очередной бумажке было указано 2 сентября. Но, видимо, что-то снова не сложилось. Мы с мужем брали отпуска, но они закончились. Сколько еще ждать?

Чтобы попасть в детский сад после месяца пропуска, малышам снова нужно сдавать анализы. Сделать это можно только в поселке Ленинский, в 20 км от Алёшни. И многие уже сдавали анализы перед 14 августа, когда садик должны были открыть. Но теперь справки снова не действуют!

– Эта ситуация превратилась в мучение не только для родителей, но и для детей. Представляете, какой стресс для малышей – повторная сдача анализов, – говорит еще одна мама, Александра. – Больше ждать уже нет сил, это неуважение ко всем нам. Я два месяца постоянно беру дни без оплаты. Хорошо, что руководители меня знают, вошли в положение. Но терпение не бесконечно: у меня всего неделя. Я работаю помощником руководителя, иногда просто не могу отлучиться, приходится брать ребенка с собой на важные встречи. Малыш устает, распорядок дня сбился полностью. Да и какую зарплату я получу из-за постоянных отгулов?

Выхода из ситуации родители не видят. Всё, что предложили им власти, – перевести детей в соседний детский сад в 10 километрах от Алёшни, при этом мест в группах не хватает.

У Лилии Чернобров двое детей, в сад ходит один из них. Она пыталась пристроить малыша в детское учреждение в Федоровке:

Лилия Чернобров

– Нам предложили временно перевестись в детский сад в деревню Федоровка. Мы звонили заведующей, она сказала, что имеющиеся три группы почти укомплектованы, всех детей там взять не смогут. Но даже ту часть, которая бы могла попасть в этот сад, в Федоровку трудно возить. Мы просили хотя бы дать нам школьный автобус, нам отказали, сказали возить на маршрутке. Но с двумя малышами в общественном транспорте по два раза в день ездить непросто! Пока жители остаются в неведении, опасаются, что ждать открытия садика придется не один месяц. 

Вера Козлова, педагог:

Вера Козлова

– 26 августа у меня закончился преподавательский отпуск. Теперь я вожу ребенка с собой на работу в колледж. Это пытка! Ребенок жутко устает, не может нормально поесть и отдохнуть. Мы даже не знаем, на какое время это всё затянется. 5 сентября у нас было собрание с представителями управления образования Тулы. Нам сказали, что постараются завершить работы до 15 сентября.

Но мы живем здесь, видим, что ничего не происходит, рабочих на объекте нет! Выяснилось, что не хватает и материалов для ремонта кровли, и никто их не привозит уже несколько недель.

Недоделки в ремонте видны невооруженным глазом: в кровле большая дыра, как раз на нее не хватило листов покрытия. Что там еще внутри, мы не знаем. А впереди еще принимающая комиссия, которая будет оценивать работы. А если найдут недочеты?

 

Заведующий детским садом отказался на месте прояснить ситуацию и продемонстрировать нам текущее состояние ремонта.

Прокомментировала сложившуюся ситуацию по нашей просьбе администрация Тулы. Власти объясняют: недоделки возникли из-за недобросовестности подрядчика, а ремонт постараются завершить в кратчайшие сроки: 

– В дошкольном структурном подразделении в селе Алёшня (МБОУ ЦО №51) в соответствии с контрактом от 15 июля 2019 года ООО «Строитель» проводятся работы по ремонту кровли. Срок исполнения работ – 14 августа 2019 года – подрядчиком не выдержан. В настоящий момент выполнены работы на сумму более 580 000 рублей из 706 000 рублей в соответствии с ценой контракта.

Родители (законные представители) были заранее уведомлены руководством организации о приостановлении образовательного процесса в данном подразделении в целях исполнения требований безопасности. Образовательный процесс для данных воспитанников организован в других дошкольных структурных подразделениях по согласованию с родителями. 

Управлением образования незамедлительно по истечении срока исполнения работ по контракту была инициирована претензионная работа в отношении подрядной организации. В целях соблюдения интересов воспитанников, родителей (законных представителей) работы по ремонту кровли будут завершены в кратчайшие сроки. Детский сад откроется 11 сентября. 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:45 +1
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