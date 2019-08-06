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Жуткое ДТП с фурой на М-2: в «Рено» заживо сгорела девушка
Фото: zarya-chern.ru.

Жуткое ДТП с фурой на М-2: в «Рено» заживо сгорела девушка

Авария произошла в Чернском районе.

5 августа на 281 км трассы М-2 «Крым» случилось жуткое ДТП. По предварительным данным, 27-летняя девушка — водитель автомобиля «Рено Дастер» — не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в фуру DAF. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.

После столкновения «Рено» загорелся. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля, погибла.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:38 +1
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