Жуткое ДТП с фурой на М-2: в «Рено» заживо сгорела девушка

Фото: zarya-chern.ru.

5 августа на 281 км трассы М-2 «Крым» случилось жуткое ДТП. По предварительным данным, 27-летняя девушка — водитель автомобиля «Рено Дастер» — не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в фуру DAF. Об этом Myslo рассказали в УГИБДД по Тульской области.

После столкновения «Рено» загорелся. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля, погибла.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.