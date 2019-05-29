На Зеленстрое из-за ДТП образовалась внушительная пробка

Фото Сергея Старикова.

Причиной затруднения движения стало ДТП в районе поворота на ул. Г. Маргелова.

Днем 29 мая напротив дома №129 на пр. Ленина в Туле столкнулись ВАЗ и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, но из-за участников аварии возникла внушительная пробка в направлении к центру города.

Затруднение движения начинается примерно от дома № 145/1 по пр. Ленина Информация актуальна по состоянию на 14.00.