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На Зеленстрое из-за ДТП образовалась внушительная пробка
Фото Сергея Старикова.

На Зеленстрое из-за ДТП образовалась внушительная пробка

Причиной затруднения движения стало ДТП в районе поворота на ул. Г. Маргелова.

Днем 29 мая напротив дома №129 на пр. Ленина в Туле столкнулись ВАЗ и Nissan. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, но из-за участников аварии возникла внушительная пробка в направлении к центру города.
 

 
Затруднение движения начинается примерно от дома № 145/1 по пр. Ленина Информация актуальна по состоянию на 14.00.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:01 +8
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