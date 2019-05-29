Пенсионерка судится с властями Тулы: «Мой дом сгорел, но это не повод вне очереди дать жилье?»

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Пока у нее был дом, женщина спокойно ждала, когда до нее дойдет ее очередь. Но осенью кто-то поджег ее жилище.

Видеть родной дом, объятый пламенем, — зрелище страшное. Особенно если понимаешь, что спасти жилье нет практически никакой надежды.



Татьяна Жаворонкова купила дом в пос. Призаводской Рудник на Косой Горе в 2002 году. Осенью 2018 года вместе с сыном затеяла ремонт, и 18 октября работы были закончены. В тот день сын лег отдыхать около десяти вечера, Татьяна Николаевна тоже уже готовилась ко сну, когда услышала: кто-то ходит по крыше терраски. Она бросилась будить сына, потом побежала на терраску. Оттуда выскочили трое, свет Татьяна не успела включить, увидела лишь силуэты, в одном из которых опознала своего соседа.

Пенсионерка Татьяна Жаворонкова:

Татьяна Жаворонкова – Видимо, они облили терраску бензином, потому что запах стоял очень сильный! А тот человек, который был на крыше, возможно, хотел инсценировать короткое замыкание: как раз на крыше находится вход электричества в дом. Правда, злоумышленник не успел этого сделать. Когда троица выбегала, терраска уже занялась огнем. Мы с сыном выскочили на улицу. Потом он вспомнил про документы, кинулся за ними в дом. Но обратный путь ему преградил огонь. Я была в панике: телефоны остались дома — позвонить в пожарную службу я не могу, сын тоже оказался заблокирован в доме огнем. Соседи стоят смотрят, никто даже ведра воды не принес! Потом все же один из соседей смог вызвать пожарных.

Расстояние между заборами меньше двух метров. Сужение подъезда к дому Татьяны очевидно, но контролирующие органы отмалчиваются.

– Те не сразу нашли дорогу к нашему дому, – продолжает Татьяна, – а когда сориентировались, толку не было:



подъезд к дому узкий, и пожарная машина не могла проехать.

А со всех остальных сторон к дому тоже не подойти — кругом соседские участки. Сына пожарные успели спасти, но чтобы хоть как-то подобраться к пылающему дому, решено было загнать пожарную машину на участок соседей и оттуда тянуть шланг. Это было похоже на ад!

Огню нужно не так много времени, чтобы на месте дома остались лишь тлеющие головешки. Поэтому в борьбе с пламенем счет идет на минуты.

К полуночи огонь был потушен, но от дома ничего не осталось. Согласно официальным данным регионального ГУ МЧС России, «в результате происшествия сгорела и обрушилась кровля и терраса по всей площади, дом выгорел внутри». Пенсионерка вместе сыном оказалась на улице. Идти было некуда. Первую неделю ютились в обгоревших конструкциях.

Но приближалась зима, надо было куда-то перебираться. Какое-то время погорельцы жили у знакомых. И только в декабре власти предложили им комнату в общежитии. Туда и перебрались.

К тому времени комиссия установила причину пожара — поджог. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Но поджигателя установить не удалось.

Отчасти в том, что случилось, пенсионерка винит соседей — их забор помешал проезду спецтехники. А пока решался вопрос, как еще можно подобраться к горящему дому, драгоценное время было упущено.

Кстати, министерство экономического развития Тульской области в 2016 году подавало иск к соседям Жаворонковой об освобождении незаконно занятых квадратных метров.



Чем окончилось разбирательство, неизвестно, однако забор продолжает стоять на том же самом месте и блокировать проезд к участку.



В качестве материальной помощи от государства Татьяна смогла получить на двоих с сыном 10 000 рублей. В такой ситуации, как у Жаворонковых, и эти деньги не лишние, но сколько дней можно на них жить, если у тебя сгорело ВСЁ? Если бы в справке, выданной пожарными, говорилось о том, что жилье полностью утрачено, то Татьяна и ее сын могли бы рассчитывать на матпомощь в размере 50 тысяч рублей.

Сейчас Татьяна Николаевна пытается добиться получения квартиры во внеочередном порядке: она стояла в очереди на получение муниципальной квартиры с 2002 года.



В такой времянке Татьяна Жаворонкова с сыном жила месяц после пожара. Женщина несколько месяцев добивалась признания дома непригодным для проживания. Тула, Косая Гора, Призаводской Рудник.

Площадь домика, который был у нее в собственности, очень мала — на двух прописанных в нем человек квадратных метров было меньше положенного. До пожара она так и не получила жилье: очередь по различным причинам сдвигалась, а документы терялись — приходилось восстанавливать. Теперь дома нет. В собственности лишь земля, но строить на ней новый дом не на что.

В министерстве труда и соцзащиты Тульской области пояснили:

«Государственная социальная помощь, предусмотренная в случае пожара малоимущим семьям в соответствии с Законом Тульской области от 28.12.2004 № 495-ЗТО „О государственной социальной помощи“, не может быть оказана семье Татьяны Николаевны, так как семья малоимущей не является.

Порядком расходования средств резервного фонда правительства Тульской области установлены условия оказания единовременной материальной помощи, в том числе — полная утрата жилья в результате пожара, собственником (нанимателем) которого граждане являются, если обращение последовало не позднее 6 месяцев со дня пожара. Дом семьи Жаворонковых не был полностью утрачен при пожаре, поэтому оснований для предоставления единовременной выплаты из резервного фонда правительства Тульской области не имеется».

Порой от статуса «малоимущий» отделяет всего тысяча рублей: она не дает права на получение помощи от государства, но и жизнь существенно не улучшает.

Однако Татьяна Николаевна уверена, что государство обязано выдать ей квартиру. Во всяком случае, ст. 57 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» Жилищного кодекса РФ гарантирует это. В ней говорится, что вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляется гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат.

Дом Татьяны Николаевны признан непригодным для проживания, поэтому пенсионерка намерена добиваться справедливости через суд. В первой судебной инстанции она проиграла, но собирается обжаловать это решение.

– Представитель администрации Тулы на суде заявил, что у нас отсутствуют основания для получения жилья во внеочередном порядке. То есть отсутствие жилья как такового — это не повод для предоставления жилья вне очереди? — плачет пенсионерка. — И суд встал на сторону администрации. Я надеюсь, что в итоге правда всё же будет на моей стороне.

В Донском, кстати, власти нашли решение подобной проблемы: они предложили жителям сгоревшего 21 апреля барака оплачивать за счет бюджета съемное жилье до тех пор, пока не будет решен квартирный вопрос. Почему же истории пенсионерки из Тулы и жителей из Донского такие разные? В Донском пошли навстречу людям, а в Туле пенсионерке приходится в суде доказывать, что у нее нет постоянного места жительства, и поэтому именно сейчас, а не когда-то потом, она нуждается в благоустроенном жилье.