Полицейские перехватили крупную партию наркотиков в Туле: видео

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками УФСБ в результате проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Полицейские располагали сведениями, что через территорию Тульской области может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотического вещества. Во время дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.

Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения.

Транспортное средство было остановлено при содействии полицейских Госавтоинспекции, а подозреваемый задержан при силовой поддержке спецподразделения УКОН УМВД «Гром».

У 26-летнего мужчины было обнаружено около 1 кг вещества, похожего на героин. Предположительно, подозреваемый планировал сбывать его бесконтактным способом.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ. В ходе расследования установят все детали и обстоятельства противоправной деятельности задержанного.