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Полицейские перехватили крупную партию наркотиков в Туле: видео
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские перехватили крупную партию наркотиков в Туле: видео

Предположительно, подозреваемый планировал сбывать героин бесконтактным способом.

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УМВД России по Тульской области совместно с сотрудниками УФСБ в результате проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
 
Полицейские располагали сведениями, что через территорию Тульской области может передвигаться мужчина, перевозящий крупную партию наркотического вещества. Во время дальнейшей проверки эта информация подтвердилась.
 
Оперативники получили данные о марке и номере автомобиля, маршруте его передвижения.
Транспортное средство было остановлено при содействии полицейских Госавтоинспекции, а подозреваемый задержан при силовой поддержке спецподразделения УКОН УМВД «Гром».
 

У 26-летнего мужчины было обнаружено около 1 кг вещества, похожего на героин. Предположительно, подозреваемый планировал сбывать его бесконтактным способом.
 
 
 
В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ. В ходе расследования установят все детали и обстоятельства противоправной деятельности задержанного.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +4
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