В Тульской области 78-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 400 тысяч рублей
Полиция региона напоминает об этом виде преступлений.
— Таким же способом у 35-летней жительницы Щекино с карты были похищены 9 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — А 78-летней жительнице поселка Ленинский на протяжении двух дней на телефон звонили неизвестные люди и убеждали её переводить деньги в качестве оплаты страховых взносов по начислению ей компенсации как малообеспеченной. В результате женщина совершила 3 денежных перевода на общую сумму более 400 тысяч рублей.
Сотрудники полиции убедительно просят граждан никому и ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт.
В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми.
Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.