В Тульской области 78-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

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За минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано несколько мошенничеств с банковскими картами. Три из четырех потерпевших — пенсионерки.

Так, 72-летней жительнице Донского позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и под предлогом страхования денег на банковской карте убедил женщину перевести 80 тыс. рублей на указанный им номер мобильника.

В Киреевске неизвестный воспользовался другим предлогом. Злоумышленник сообщил 63-летней местной жительнице, что у нее со счета могут несанкционированно списать деньги. Получив от потерпевшей реквизиты преступник похитил 120 тыс. рублей.

— Таким же способом у 35-летней жительницы Щекино с карты были похищены 9 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — А 78-летней жительнице поселка Ленинский на протяжении двух дней на телефон звонили неизвестные люди и убеждали её переводить деньги в качестве оплаты страховых взносов по начислению ей компенсации как малообеспеченной. В результате женщина совершила 3 денежных перевода на общую сумму более 400 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.