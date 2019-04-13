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В Тульской области 78-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 400 тысяч рублей
Фото pixabay.com

В Тульской области 78-летняя пенсионерка перевела мошенникам более 400 тысяч рублей

Полиция региона напоминает об этом виде преступлений.

За минувшие сутки на территории Тульской области было зарегистрировано несколько мошенничеств с банковскими картами. Три из четырех потерпевших — пенсионерки.
 
Так, 72-летней жительнице Донского позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником банка и под предлогом страхования денег на банковской карте убедил женщину перевести 80 тыс. рублей на указанный им номер мобильника.
 
В Киреевске неизвестный воспользовался другим предлогом. Злоумышленник сообщил 63-летней местной жительнице, что у нее со счета могут несанкционированно списать деньги. Получив от потерпевшей реквизиты преступник похитил 120 тыс. рублей.
 

— Таким же способом у 35-летней жительницы Щекино с карты были похищены 9 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области. — А 78-летней жительнице поселка Ленинский на протяжении двух дней на телефон звонили неизвестные люди и убеждали её переводить деньги в качестве оплаты страховых взносов по начислению ей компенсации как малообеспеченной. В результате женщина совершила 3 денежных перевода на общую сумму более 400 тысяч рублей.

По всем вышеуказанным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.
 
 
 

Сотрудники полиции убедительно просят граждан никому и ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт.

В случае, если вам позвонили неизвестные лица, представились сотрудником банка и просят провести какие-либо консультации по телефону, предоставить персональные данные, сведения о счетах либо банковских картах, пароли доступа к счетам и картам, следует незамедлительно отказаться от общения по телефону с этими людьми.

Необходимо запомнить, что все консультации и операции с вашими счетами и банковскими картами следует производить только в офисах банков.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:05 +2
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