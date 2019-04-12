В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину
Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.
В Белеве пропал 46-летний Николай Викторович Гаврюченков. 9 апреля 2019 года он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные, коротко стриженные.
Был одет: коричневая кофта, темные штаны, тапочки домашние коричневого цвета.
Особые приметы: сутулится.
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Если знаете что-нибудь о местонахождении Николая Гаврюченкова, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.
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