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В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Белеве пропал 46-летний Николай Викторович Гаврюченков. 9 апреля 2019 года он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные, коротко стриженные.

Был одет: коричневая кофта, темные штаны, тапочки домашние коричневого цвета.

Особые приметы: сутулится.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Если знаете что-нибудь о местонахождении Николая Гаврюченкова, сообщите по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112, 102, 02.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:10 0
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