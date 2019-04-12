В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого мужчину.

В Белеве пропал 46-летний Николай Викторович Гаврюченков. 9 апреля 2019 года он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные, коротко стриженные.

Был одет: коричневая кофта, темные штаны, тапочки домашние коричневого цвета.

Особые приметы: сутулится.

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Они отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи.