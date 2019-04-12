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В Туле помыли Льва Толстого
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле помыли Льва Толстого

В администрации города рассказали, что в сквере провели весеннюю уборку.

«В Советском округе продолжают наводить порядок. Рабочие приступили к уборке территории: помыли памятник Льву Николаевичу Толстому, а также световые плафоны, провели формовочную обрезку кустарников», — говорится в сообщении городских властей.

Напомним, внимание на запущенный сквер в центре города обратил наш «Народный журналист», пользователь Myslo Скептик. Вырванные с корнем ступени, лопнувшие швы, раскрошившиеся каменные плиты, загаженный птицами Лев Николевич — эту безрадостную картину он отразил в своем блоге. Больше фото по ссылке.

В администрации в ответ на блог рассказали, что сквер был капитально отремонтирован более 10 лет назад. Работы по очередному ремонту сквера запланированы и на текущий год. В срок до 1 мая 2019 года работы будут выполнены.

 

 

 

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Уборка в Толстовском сквере, Фото: 1
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 2
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 3
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 4
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 5
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 6
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 7
Уборка в Толстовском сквере, Фото: 8
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:59 +7
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