В Туле помыли Льва Толстого

«В Советском округе продолжают наводить порядок. Рабочие приступили к уборке территории: помыли памятник Льву Николаевичу Толстому, а также световые плафоны, провели формовочную обрезку кустарников», — говорится в сообщении городских властей.

Напомним, внимание на запущенный сквер в центре города обратил наш «Народный журналист», пользователь Myslo Скептик. Вырванные с корнем ступени, лопнувшие швы, раскрошившиеся каменные плиты, загаженный птицами Лев Николевич — эту безрадостную картину он отразил в своем блоге. Больше фото по ссылке.

В администрации в ответ на блог рассказали, что сквер был капитально отремонтирован более 10 лет назад. Работы по очередному ремонту сквера запланированы и на текущий год. В срок до 1 мая 2019 года работы будут выполнены.