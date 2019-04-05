В «Октаве» выступит эпатажный экспериментальный «Интурист»

Группа «Интурист» была создана Евгением Горбуновым, автором проектов гаражного рока Glintshake и NRKTK и одним из самых перспективных и экстраординарных музыкантов нашего времени.



На фото Евгений Горбунов.

Музыкант не только успевает сочинять бойкие ироничные хиты, но и прекрасно рисует обложки, создает клипы и играет диджейские сеты. В своих проектах он старается задействовать у поклонников все органы чувств, превращая концерты в авангардный рок-мюзикл.

В «Интурист» Евгений вложил все свои самые невероятные идеи: электроника, экспериментальный рок с группой и в одиночку под безумный саксофон и под четкий ритм. Более того, группа периодически выпускает видеоролики, нарисованные в духе позднесоветской анимации.

Вот так Евгений сам описывает проект «Интурист»:

– Это проект, в котором я осуществляю свои больные фантазии, рожденные, как правило, внезапно, в считанные минуты. Штука в том, что раньше я продумывал аранжировки, все старался структурировать, рассчитывал, как будет развиваться драматизм песни или трека, шлифовал тексты, партии и другие элементы, но в какой-то момент понял, что устал от этого подхода. Я так натренировался на всех своих группах, что теперь могу писать песни без вмешательства рассудка, просто нужно наконец себе это позволить. О том и проект.

«Интурист» за время своего существования успел выступить и сорвать овации на фестивалях SKIF, Tallinn Music Week, Боль, Гарнир и других ярких и модных мероприятиях Москвы.

Концерт в Туле обещает превратиться яркий экспрессивный спектакль и точно не оставит никого равнодушным.

Концерт мастеров авангарда состоится 19 апреля в 19.00. Вход свободный.

Билеты на концерт «Интуриста» можно приобрести во всех точках продаж Myslo-кассы.