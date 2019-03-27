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Утреннее ДТП на ул. Пролетарской: три авто столкнулись, три сели на днище
Фото Сергея Старикова.

Утреннее ДТП на ул. Пролетарской: три авто столкнулись, три сели на днище

И продолжают застревать!

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, сегодня, 27 марта утром в районе пересечения улиц Замочной и Пролетарской произошло тройное ДТП. Оно привело к необычной дорожной ситуации.

На указанном участке дороги столкнулись «Дэу Матиз» и ВАЗ-2110, в результате чего ВАЗ отлетел на старенькую «Тойоту Камри». Автомобили практически полностью перекрыли движение по ул. Пролетарской.

Через некоторое время на месте собралась пробка. В попытке ее объехать водитель «Хендэ Санта-Фе» выехал на обочину и сел на днище. Еще через несколько минут в аналогичную ситуацию попал и водитель «Пежо Боксер», который тоже застрял. Водитель «Лады Ларгус», понадеявшись на свой автомобиль, тоже сел на днище.

В настоящее время движение на участке ул. Пролетарской от Веневского шоссе по направлению к центру перекрыто.

Как отмечает наш корреспондент, некоторые водители продолжают предпринимать такие же попытки объехать затор по обочине, несмотря на застрявших коллег.

 

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ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 1
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 2
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 3
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 4
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 5
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 6
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 7
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 8
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ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 11
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 12
ДТП ул. Пролетарская, 27.03.19, Фото: 13
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Тулаулица Пролетарская

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