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Под Тулой в лобовом столкновении погибли три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой в лобовом столкновении погибли три человека

Столкнулись «Рено Сандеро» и «ПАЗ».

Жуткая авария произошла сегодня, 2 декабря, на 43 км автодороги «Тула — Новомосковск» в Узловском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на встречную полосу и врезался в «ПАЗ». Отметим, что автобус пассажирский, но находился уже не на маршруте.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли три человека из автомобиля «Рено».

Обстоятельства происшествия выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:44 0
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