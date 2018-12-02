Под Тулой в лобовом столкновении погибли три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Жуткая авария произошла сегодня, 2 декабря, на 43 км автодороги «Тула — Новомосковск» в Узловском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на встречную полосу и врезался в «ПАЗ». Отметим, что автобус пассажирский, но находился уже не на маршруте.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в аварии погибли три человека из автомобиля «Рено».

Обстоятельства происшествия выясняются.