Где в Туле 3 декабря отключат электроэнергию

3 декабря в Туле специалисты «ТГЭС» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Коминтерна, 24-а, 27;

ул. Лейтейзена, 2, 4;

ул. Сойфера, 16;

Красноармейский пр-т, 16

п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 19, 23, 27, ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2−40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6−12; ул. Молодёжная, 17−37 (нечётн.), 18−30 (чётн.); ул. Горельская, 1−17 (нечётн.), 2−30 (чётн.)

ул. Болдина, 147, 149

ул. Свободы, 37, 43−57 (нечётн.), 58;

ул. Л. Толстого, 122, 124

пр-д Московский, 1−11;

ул. З. Космедемьянской, 26−40 (чётн.);

ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42;

ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.);

3-й пр-зд Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.);

ул. Яблочкова, 23−37 (нечётн.);

ул. Фучика, 3−31 (нечётн.), 4−18 (чётн.);

1-й пр-зд Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а;

2-й пр-зд Гастелло, 12−24 (чётн.), 13;

ул. Гастелло, 2−6-а (чётн.), 19-б

ул. М. Смирнова, 85−99 (нечётн.), 70-а, 70−88 (чётн.);

ул. П. Алексеева, 7;

ул. Оборонная, 96, 98, 100;

пер. М. Смирнова, 1−21

11-й пр-зд, 1−19 (нечё), 2−22 (чётн.);

ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.);

ул. Гончарова, 11-а-22; 12-й пр-зд, 2−9, 2-а;

2-й Речной пр-зд, 1−10;

1-й Речной пр-зд, 1−10;

1-й пр-зд, 18−23, 36−39;

пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8−19;

ул. Красина, 73, 77, 78, 80;

ул. Речная, 2−9

п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1−47 (нечётн.), 2−44 (чётн.); ул. Пушкина, 2, 25−47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в.