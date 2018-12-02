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Где в Туле 3 декабря отключат электроэнергию

Где в Туле 3 декабря отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

3 декабря в Туле специалисты «ТГЭС» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Коминтерна, 24-а, 27;
  • ул. Лейтейзена, 2, 4;
  • ул. Сойфера, 16;
  • Красноармейский пр-т, 16
  • п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 19, 23, 27, ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2−40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6−12; ул. Молодёжная, 17−37 (нечётн.), 18−30 (чётн.); ул. Горельская, 1−17 (нечётн.), 2−30 (чётн.)
  • ул. Болдина, 147, 149
  • ул. Свободы, 37, 43−57 (нечётн.), 58;
  • ул. Л. Толстого, 122, 124
  • пр-д Московский, 1−11;
  • ул. З. Космедемьянской, 26−40 (чётн.);
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42;
  • ул. М. Расковой, 1−21 (нечётн.), 24−44 (чётн.);
  • 3-й пр-зд Гастелло, 1−19 (нечётн.), 2−16 (чётн.);
  • ул. Яблочкова, 23−37 (нечётн.);
  • ул. Фучика, 3−31 (нечётн.), 4−18 (чётн.);
  • 1-й пр-зд Гастелло, 3−17 (нечётн.), 4, 4-а;
  • 2-й пр-зд Гастелло, 12−24 (чётн.), 13;
  • ул. Гастелло, 2−6-а (чётн.), 19-б
  • ул. М. Смирнова, 85−99 (нечётн.), 70-а, 70−88 (чётн.);
  • ул. П. Алексеева, 7;
  • ул. Оборонная, 96, 98, 100;
  • пер. М. Смирнова, 1−21
  • 11-й пр-зд, 1−19 (нечё), 2−22 (чётн.);
  • ул. Судейского, 50−68 (чётн.), 35−53 (нечётн.);
  • ул. Гончарова, 11-а-22; 12-й пр-зд, 2−9, 2-а;
  • 2-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й Речной пр-зд, 1−10;
  • 1-й пр-зд, 18−23, 36−39;
  • пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8−19;
  • ул. Красина, 73, 77, 78, 80;
  • ул. Речная, 2−9
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1−47 (нечётн.), 2−44 (чётн.); ул. Пушкина, 2, 25−47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в.
вчера, в 21:05 +2
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