Пьяный туляк дважды уронил маленького ребенка: дело передано в суд

Прокуратура Пролетарского района Тулы направила мировому судье уголовное дело о причинении малолетней тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению ранее судимого 25-летнего жителя Тулы в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

В ходе дознания установлено, что 29 января 2018 года обвиняемый находился вместе со своей сожительницей и дочерью по месту жительства в Туле. Между обвиняемым и его сожительницей начался пьяный конфликт.

Из-за шума их маленькая дочка заплакала. Обвиняемый взял ребенка из кроватки на руки, чтобы успокоить.

Перекладывая девочку с одной руки на другую, не удержал ее и уронил на пол. Попытался поднять – и снова уронил.

Впоследствии эксперты установили, что здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 66 Пролетарского судебного района г. Тулы для рассмотрения по существу.