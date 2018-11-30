Карта: Где парковаться тулякам и гостям города во время праздничных гуляний
В областном центре определены парковочные пространства на время праздничных мероприятий проекта «Тула – Новогодняя столица России».
Предусмотрено 4764 парковочных места, где туляки и гости Тулы смогут оставить свои автомобили 7 декабря 2018 года во время открытия проекта, 31 декабря 2018 года и 7 января 2019 года во время закрытия проекта.
Парковочные пространства будут располагаться по следующим адресам:
- вблизи городского концертного зала (ул. Советская, 2), вместимость — 197 машиномест;
- вблизи пл. Восстания (ул. Советская, 16), вместимость — 80 машиномест;
- вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации, 1), вместимость — 96 машиномест;
- по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость — 411 машиномест;
- перед зданием Тульского государственного цирка (ул. Советская, 96), вместимость — 150 машиномест;
- между улицами Союзная и Благовещенская, вместимость — 200 машиномест;
- вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2), вместимость — 3 200 машиномест;
- по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость — 80 машиномест;
- вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская, 110, 73), вместимость — 100 машиномест;
- по ул. Никитская в районе д. 2, вместимость — 50 машиномест;
- по ул. Садовый переулок в районе д. 7, вместимость — 50 машиномест;
- вблизи пересечения улиц Советская/Коминтерна, вместимость — 50 машиномест;
- вблизи Тульского оружейного завода (ул. Советская, 1а) вместимость — 100 машиномест.
Напомним, в этом году Тула объявлена новогодней столицей России. С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в областном центре пройдут масштабные праздничные мероприятия.
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