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Карта: Где парковаться тулякам и гостям города во время праздничных гуляний

Карта: Где парковаться тулякам и гостям города во время праздничных гуляний

В областном центре определены парковочные пространства на время праздничных мероприятий проекта «Тула – Новогодняя столица России».

Предусмотрено 4764 парковочных места, где туляки и гости Тулы смогут оставить свои автомобили 7 декабря 2018 года во время открытия проекта, 31 декабря 2018 года и 7 января 2019 года во время закрытия проекта.

Парковочные пространства будут располагаться по следующим адресам:

  • вблизи городского концертного зала (ул. Советская, 2), вместимость — 197 машиномест;
  • вблизи пл. Восстания (ул. Советская, 16), вместимость — 80 машиномест;
  • вблизи ТЦ «Утюг» (ул. Демонстрации, 1), вместимость — 96 машиномест;
  • по улицам Жуковского и Тургеневская, вместимость — 411 машиномест;
  • перед зданием Тульского государственного цирка (ул. Советская, 96), вместимость — 150 машиномест;
  • между улицами Союзная и Благовещенская, вместимость — 200 машиномест;
  • вблизи ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2), вместимость — 3 200 машиномест;
  • по ул. Пирогова (от ул. Советская до д. 15 по ул. Пирогова), вместимость — 80 машиномест;
  • вблизи УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская, 110, 73), вместимость — 100 машиномест;
  • по ул. Никитская в районе д. 2, вместимость — 50 машиномест;
  • по ул. Садовый переулок в районе д. 7, вместимость — 50 машиномест;
  • вблизи пересечения улиц Советская/Коминтерна, вместимость — 50 машиномест;
  • вблизи Тульского оружейного завода (ул. Советская, 1а) вместимость — 100 машиномест.

Напомним, в этом году Тула объявлена новогодней столицей России. С 7 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в областном центре пройдут масштабные праздничные мероприятия.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:40 +1
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