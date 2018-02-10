В Суворове двое мужчин обчистили деревенский сарай
Злоумышленники вынесли шесть колес от грузового автомобиля.
В Суворовском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. Как предполагают в отделе МВД, двое злоумышленников причастны к хищению имущества из деревенского сарая.
По предварительным данным, взломав замок, они проникли в помещение, откуда забрали шесть колёс от грузового автомобиля с дисками.
При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личности и местонахождение злоумышленников. Двое 30-летних мужчин признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное.
В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Также в полиции ведётся работа по выяснению всех деталей противоправной деятельности подозреваемых и установлению их причастности к другим возможным тайным хищениям чужого имущества.