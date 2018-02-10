В Суворове двое мужчин обчистили деревенский сарай

В Суворовском районе полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. Как предполагают в отделе МВД, двое злоумышленников причастны к хищению имущества из деревенского сарая.

По предварительным данным, взломав замок, они проникли в помещение, откуда забрали шесть колёс от грузового автомобиля с дисками.