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Туляков приглашают на исторический квест

Туляков приглашают на исторический квест

Квест и выставка, посвященная героической истории Красной Армии, будут открыты до 5 марта.

В Тульском военно-историческом музее состоялось торжественно открылась выставка «Несокрушимая и легендарная». На открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, Афганской войны, участники локальных войн и вооруженных конфликтов второй половины XX века, школьники, студенты, друзья музея, жители и гости Тулы.

После торжественного открытия юные гости музея приняли участие в «военной игре» — учились оказывать первую помощь, работать с картами, передавать шифровки по полевым телефонам и многое другое.

Выставка располагается в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля и будет работать до 5 марта.

Здесь посетители смогут познакомиться с уникальными фотографиями и документами, раскрывающими героическую историю Красной Армии, военной формой и образцами оружия разных лет, а также пройти увлекательный квест по выставке.

Квест по предварительной записи: 
mvi@museum-tula.ru 
+7 (4872) 77-49-36

Автор: Оксана Грудинина, вчера, в 20:04 +4
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