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В Суворове управляющие компании не чистят крыши домов от снега и сосулек

В Суворове управляющие компании не чистят крыши домов от снега и сосулек

В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура проверила, как в Суворове управляющие компании ООО «Суворовский рынок» и ООО «Суворовские коммунальные сети плюс» чистят крыши домов от снега, наледи и сосулек.

Установлено, что на обслуживании данных компаний находятся несколько многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Садовая, д. 2, 3; ул. Фрунзе, д. 10, 14, 16, 18; ул. Тульская, д. 6-а.

Как показала проверка, кровля, фасады и козырьки вышеуказанных многоквартирных домов управляющими компаниями не очищаются от снега, наледи и сосулек, что несет потенциальную опасность для граждан.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в адрес директоров УК внесены представления об устранении нарушений закона.

 

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 14:46 +3
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