При пожаре на улице Металлургов в Туле погибла женщина
Предположительно, пожар в девятиэтажке начался из-за гирлянды.
5 января 2018 года в 21.06 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры в доме № 49-а по ул. Металлургов.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3, ПСЧ-6, а также автолестница для работ на верхних этажах здания.
По прибытии на место происшествия, в 21.13, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано в 21.16.
Огнеборцам было известно, что в квартире находится человек. Они пытались добраться до пострадавшего по лестнице, также была взломана входная дверь.
По предварительным данным, пожар начался в комнате, где была установлена елка. В результате происшествия в помещении сгорел диван и постельные принадлежности, обгорели стены и потолок по всей площади комнаты, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.