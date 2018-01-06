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При пожаре на улице Металлургов в Туле погибла женщина
Фото ГУ МЧС по ТО.

При пожаре на улице Металлургов в Туле погибла женщина

Предположительно, пожар в девятиэтажке начался из-за гирлянды.

5 января 2018 года в 21.06 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры в доме № 49-а по ул. Металлургов.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-3, ПСЧ-6, а также автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия, в 21.13, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано в 21.16.

Огнеборцам было известно, что в квартире находится человек. Они пытались добраться до пострадавшего по лестнице, также была взломана входная дверь.

 
В ходе тушения пожара в квартире была обнаружена женщина. Ей пытались оказать первую помощь, но спасти пенсионерку не удалось.
 

По предварительным данным, пожар начался в комнате, где была установлена елка. В результате происшествия в помещении сгорел диван и постельные принадлежности, обгорели стены и потолок по всей площади комнаты, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 09:44 0
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